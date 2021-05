Covid: assessore Lazio, test sierologici a 82 euro è un furto, vergognoso speculare su virus

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Test sierologici a 82 euro è furto: vergognoso speculare sul virus. Lo dichiara l'assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D’Amato. "Ci arrivano segnalazioni di laboratori privati che arrivano a far pagare, per un semplice test sierologico che rileva la presenza di anticorpi per il Covid, anche la cifra di 82 euro. E’ vergognoso quando invece le associazioni di categoria hanno sottoscritto un’intesa ad un prezzo quattro volte inferiore - spiega l'assessore -. Sono indignato se penso a chi specula sul virus e invieremo le segnalazioni dei cittadini ai carabinieri dei Nas, perché non è accettabile che a pagare siano i consumatori ai quali mi rivolgo dicendo aprite gli occhi e non fatevi fregare", conclude D'Amato.(Com)