Venezuela: Spagna, presenza di personalità opposizione in Consiglio nazionale elettorale "primo passo"

- Il governo spagnolo ha valutato positivamente che il Consiglio nazionale elettorale (Cne) del Venezuela includa tra i suoi membri personalità dell'opposizione democratica sostenuta dalle organizzazioni della società civile. "Questo è un primo passo, che dovrebbe essere seguito da altre misure necessarie per garantire lo svolgimento di elezioni eque, credibili e trasparenti", si afferma in una nota del ministero degli Esteri. A questo proposito il governo di Madrid ha espresso la sua volontà di continuare a sostenere gli sforzi degli attori venezuelani per raggiungere la ricostituzione democratica del paese attraverso un negoziato guidato dai venezuelani, "con un'ampia agenda e un accompagnamento internazionale, che porti a elezioni con garanzie democratiche". (segue) (Spm)