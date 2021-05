Venezuela: Spagna, presenza di personalità opposizione in Consiglio nazionale elettorale "primo passo" (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Assemblea nazionale del Venezuela ha eletto i nuovi componenti del Consiglio nazionale elettorale (Cne) - cinque membri che secondo Costituzione non sono "legati a organizzazioni con fini politici" e dieci supplenti -, in carica per i prossimi sette anni. Nel nuovo Consiglio, scelta tra una lista di 103 candidati e che dovrà accompagnare i prossimi delicati appuntamenti alle urne, entrano tre elementi vicini al governo e almeno una figura delle opposizioni. Il Cne dovrà controllare le elezioni per il nuovo presidente in sostituzione di Maduro, il cui mandato finisce nel 2024. Entro la fine di quest'anno si dovrebbero però tenere le elezioni amministrative, appuntamento cui il grosso delle opposizioni non intende partecipare denunciando proprio carenze nelle garanzie democratiche a favore delle minoranze. (segue) (Spm)