Venezuela: Spagna, presenza di personalità opposizione in Consiglio nazionale elettorale "primo passo" (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La presidenza è confermata a Tania D'Amelio, già esponente del Psuv (Partito socialista unito del Venezuela). Al suo fianco entra l'ex ministro dell'Università, Pedro Calzadilla, e Alexis Corredor Perez, già membro della discussa Assemblea nazionale costituente (Anc), l'organo che il governo chavista instaurò senza la partecipazione delle opposizioni nel 2017, e che fino a tutto il 2020 ha funzionato da parlamento in sostituzione dell'An, controllata dalle forze anti Maduro. Entra anche Enrique Marquez, ex deputato di Un nuovo tempo (Unt), partito di opposizione da cui è stato espulso nel 2018, e finito in un'area di minoranza che riconosce trattative con il governo. (segue) (Spm)