Venezuela: Spagna, presenza di personalità opposizione in Consiglio nazionale elettorale "primo passo" (5)

- La piattaforma unitaria dell’opposizione venezuelana, che fa capo a Juan Guaidò, ha respinto le nomine invocando un più ampio accordo politico. "L'arbitro elettorale non va imposto unilateralmente. Il Cne, così come il resto delle condizioni elettorali, devono concordarsi affinché tutti possano avere elezioni libere, giuste e competitive", si legge in un comunicato. I 42 partiti che compongono la piattaforma invocano un accordo politico, sociale e umanitario prodotto di mediazione internazionale che permetta di superare "la gravissima tragedia umanitaria e le sofferenze del popolo venezuelano". “Ribadiamo la nostra totale disponibilità, con il sostegno della comunità internazionale, ad avanzare verso un grande accordo integrale che fornisca le soluzioni di cui il nostro popolo ha bisogno". (segue) (Spm)