Venezuela: Spagna, presenza di personalità opposizione in Consiglio nazionale elettorale "primo passo" (6)

- L'oppositore Henrique Capriles Radonski, del partito Primero Justicia e due volte candidato presidenziale, ha invece definito le nomine come un "primo grande passo" verso la risoluzione della crisi nel Paese. In un comunicato Capriles afferma che il risultato è frutto del continuo impegno delle organizzazioni della società civile e ha assicurato che la nomina di Enrique Márquez e Roberto Picón "è un primo grande passo essenziale per aprire percorsi di ricostruzione istituzionale e democratica". L'ex governatore di Miranda ha dichiarato che Enrique Márquez e Roberto Picón "hanno sempre mostrato un impegno per la democrazia" e la loro nomina è una a fronte di una "crisi politica in stallo". (Spm)