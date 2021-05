Cimiteri: agenzie funebri Roma, situazione non dipende da pandemia, servizi in affanno da 10 anni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La situazione attuale in cui versano i cimiteri capitolini "non può essere conseguenza della pandemia". Lo ha detto Aldo Mirko Contini, titolare di un'agenzia funebre, intervenuto in qualità di rappresentante degli operatori del settore in occasione della seduta straordinaria dell'Assemblea capitolina sulla vicenda dei cimiteri comunali di Roma. "Nel settembre 2019 l'Agenzia per il controllo della qualità servizi pubblici locali scriveva che la qualità dei servizi cimiteriali era in costante peggioramento negli ultimi 10 anni - ha aggiunto -, fino a raggiungere un livello importante d’attenzione. Il voto medio era di 5,2 su 10, il più basso dal 2011. Già allora quindi il sistema era gravemente ammalato e con la pandemia è solo arrivato il colpo di grazia. L'amministrazione non ha fatto molto o comunque non ha fatto abbastanza". Per garantire posti nei cimiteri "Ama ha ricominciato le operazioni di esumazione ed estumulazione per le seconde sepolture in modo da liberare spazi per i nuovi morti - ha aggiunto Contini -, ma le procedure vanno a rilento perché sono affidate agli operatori Ama che sono sotto organico: queste attività potrebbero essere affidate con procedure d'urgenza a ditte specializzate in modo da alleggerire il carico ormai insostenibile delle cariche mortuarie in attesa dell'entrata in servizio dei nuovi assunti annunciati dall’amministratore unico di Ama. Sulle cremazioni, se vogliamo prescindere dalla carenza degli impianti non possiamo trascurare una criticità facilmente risolvibile: i tempi troppo lunghi del processo autorizzativo dovuto a risorse tecniche impiegate non all'altezza. Eppure - ha concluso - il mercato offre valide piattaforme software e gestionali adatte allo scopo e pronte all’uso". (Rer)