Partecipate: assessore Roma, Corte conti ci chiede di razionalizzare, quindi accorpare

- Sulle partecipate capitoline "l'indicazione della Corte dei conti è di procedere con una razionalizzazione e con razionalizzazione si intende degli accorpamenti". Lo ha detto l'assessore al Bilancio di Roma, Gianni Lemmetti, intervenendo all'Assemblea capitolina straordinaria su Farmacap, azienda pubblica che gestisce. "Vuol dire che il numero di società che Roma ha sono in numero troppo alto e quindi devono essere razionalizzate - ha aggiunto -. Per la Farmacap, come per altre attività, sono allo studio ipotesi di razionalizzazione".(Rer)