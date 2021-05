© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Come accaduto un mese fa in via dei Colli Portuensi, anche oggi un autocarro resta incastrato per una voragine in via Gregorio XI. La propaganda di Virginia Raggi si sta sgretolando insieme al manto stradale di Roma. La Capitale d'Italia non merita questo scempio". Lo scrive su Twitter la deputata di Forza Italia Annagrazia Calabria. (Com)