Usa: Peloton ritira i tapis roulant Tread dal mercato, i clienti saranno rimborsati

- L’azienda statunitense Peloton Interactive ha accettato di ritirare dal mercato i suoi tapis roulant Tread e Tread+, finiti al centro di un’inchiesta della Commissione dei consumatori Usa per la sicurezza dei prodotti a seguito della morte accidentale di un bambino. L’ente, riporta oggi il “Wall Street Journal”, aveva anche sollecitato i clienti a smettere di usare i due prodotti e aveva reso noto di essere a conoscenza di ben 39 incidenti con i macchinari. La compagnia si era inizialmente opposta alla richiesta di ritirare i tapis roulant. “Ritirare entrambi i prodotti era la cosa giusta da fare. Voglio essere chiaro: Peloton ha sbagliato nella risposta iniziale alla Commissione dei consumatori per la sicurezza dei prodotti”, ha affermato l’amministratore delegato John Foley. “Avremmo dovuto impegnarci in maniera più costruttiva con l’agenzia. Per questo mi scuso”, ha aggiunto il dirigente. Le azioni della società sono crollate del 7,3 per cento nella giornata di oggi.(Nys)