Monza: Comune, più spazi e aperture nel fine settimana per sale studenti

- Nei, Centro civico San Gerardo e Centro polifunzionale "Tazzoli" aprono le loro porte agli studenti, "anche grazie a loro - precisa l'assessore alle Politiche Giovanili Federico Arena - che hanno creduto nel progetto. Senza il loro contributo non saremmo stati in grado di raggiungere l'obiettivo". "Abbiamo dato una risposta a un'esigenza dei ragazzi, oggi fortissima dopo il lungo periodo di chiusura dovuto alle misure per limitare il contagio del Covid, spiega l'assessore. Le sale studio e i centri civici sono una 'valvola di sfogo' per moltissimi ragazzi che non sempre a casa trovano gli spazi adatti per potersi concentrare. Per questo abbiamo pensato a una riapertura improntato a una logica e a una visione comune, coordinata e condivisa soprattutto con chi frequenta le sale studio". "L'aumento dei posti – spiega l'assessore - è stato suggerito da un ragazzo che frequenta la sala studio, si è reso disponibile per un incontro con il responsabile della sicurezza e insieme hanno modificato la piantina dei tavoli per aumentare il numero dei posti, mantenendo le distanze anti-contagio". Questi gli orari di apertura del 'Nei': dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 13, dalle 14 alle 19 e dalle 21 alle 21.30, il sabato dalle 8 alle 13 e dalle 14 alle 19.30, la domenica dalle 8.45 alle 13 e dalle 14 alle 18. Aprono anche tre nuove sale studio per i ragazzi al Centro Civico San Gerardo e al Centro Polifunzionale "Tazzoli", nel quartiere San Fruttuoso. A San Gerardo la sala studio sarà aperta il martedì, mercoledì e giovedì dalle 9.30 alle 13 e dalle 14 alle 16 con 15 postazioni. Le due sale studio del "Tazzoli" saranno gestite dalle ragazze e dai ragazzi del gruppo informale "Sanfru Planet" che hanno firmato un patto di collaborazione con il Comune e saranno aperte il mercoledì e il venerdì dalle 9 alle 13, il sabato dalle 9 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 18.30. Saranno 17 i posti a disposizione. Per garantire il rispetto delle normative di distanziamento sociale l'accesso alle sale studio è solo su prenotazione attraverso la app "C'è Posto" scaricabile sui propri dispostivi mobili da App Store e Play Store. Attraverso una notifica l'utente riceve un codice di prenotazione che dovrà inserire in un tablet all'ingresso del centro civico e che corrisponde al proprio posto numerato. È possibile prenotare solo un giorno alla volta, ma più accessi nella stessa giornata. La cancellazione della propria prenotazione potrà essere fatta entro le 9 dello stesso giorno. In caso di mancata disdetta l'utente non potrà effettuare una nuova prenotazione per 30 giorni. L'accesso alle sale studio sarà subordinato a misurazione della temperatura mediate termoscanner e gli studenti dovranno indossare i dispositivi di protezione individuale. (com)