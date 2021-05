© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Esteri Luigi Di Maio, durante la seconda giornata della ministeriale del G7 a Londra, ha incontrato il premier britannico Boris Johnson. "Ci vediamo in Italia tra pochi mesi in occasione del G20", ha detto Di Maio a Johnson in riferimento al vertice che si terrà a Roma a fine ottobre durante la presidenza italiana. (Rel)