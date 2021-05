Somalia: comitato tecnico impone ultimatum di 48 ore ai militari disertori per rientrare alle basi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tutte le forze di sicurezza che sono entrate a Mogadiscio sull'onda delle recenti violenze e della crisi politica in corso devono rientrare alle loro basi militari entro 48 ore, a partire da oggi. E' questo l'ultimatum che il comitato tecnico istituito da primo ministro somalo Mohamed Hussein Roble ha annunciato per placare le tensioni politiche sfociate nelle ultime settimane nella mobilitazione di gruppi armati e nell'ammutinamento di parte dell'esercito contro il presidente Mohammed Abdullahi Farmajo. Lo ha riferito il viceministro dell'Informazione Abdirahman Yusuf al Adaala, che ha letto la dichiarazione del comitato tecnico istituito dal premier per gestire la crisi, di cui fanno parte sei ministri, 3 senatori e 2 deputati. Nella dichiarazione, il comitato assicura che gli stipendi, i gradi e le posizioni delle forze di sicurezza coinvolte nelle recenti violenze "non saranno compromessi". (segue) (Res)