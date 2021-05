Somalia: comitato tecnico impone ultimatum di 48 ore ai militari disertori per rientrare alle basi (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La presa di posizione del comitato giunge dopo che la fazione ribelle dell'Esercito nazionale somalo (Sna) che aveva disertato schierandosi contro la proroga del mandato del presidente Mohamed Abdullahi "Farmajo" si è rifiutata di fare ritorno alle sue basi, respingendo così l'appello rivolto nei giorni scorsi dal premier Mohamed Hussein Roble. In un'intervista rilasciata al servizio somalo della "Bbc", il portavoce degli ammutinati Dini Ahmed Roble ha ribadito di non fare affidamento sulla promessa di Farmajo di delegare le responsabilità della sicurezza al premier Roble. Quest'ultimo nei giorni scorsi ha convocato per il prossimo 20 maggio una nuova conferenza pre-elettorale per ripresa dei colloqui sull'attuazione dell'accordo dello scorso 17 settembre e ha chiesto a tutti i militari di fermare la violenza nella capitale Mogadiscio e di fare rientro nelle rispettive caserme. "Demilitarizzare Mogadiscio è la priorità adesso. Coloro che vogliono giocare un ruolo positivo nelle elezioni dovrebbero sostenere il primo ministro Roble nei suoi compiti chiave. La suddivisione di Mogadiscio con milizie o forze di sicurezza fuori linea non aiuta il popolo somalo", ha sottolineato da parte sua Farmajo nel suo discorso in parlamento della scorsa settimana, nel quale ha annunciato di rinunciare alla proroga del suo mandato presidenziale e ha confermato che le elezioni generali si svolgeranno come richiesto dalle opposizioni e dalla comunità internazionale. (segue) (Res)