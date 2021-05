Somalia: comitato tecnico impone ultimatum di 48 ore ai militari disertori per rientrare alle basi (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Da allora, tuttavia, le truppe si sono rifiutate di tornare alle loro basi, insistendo sul fatto che il presidente uscente debba consegnare i compiti della sicurezza a qualcun altro, aggiungendo che il presidente è responsabile della corrente divisioni all'interno delle forze armate. Lo scorso 25 aprile un numero imprecisato di militari dell'Sna, principalmente provenienti dal Medio Scebeli, hanno abbandonato le loro caserme per dirigersi verso capitale Mogadiscio, dove si sono installati nelle zone considerate roccaforti dei leader dell'opposizione. Secondo quanto riferito da fonti non ufficiali citate dal sito "Garowe Online", almeno quattro persone sono morte negli scontri che si sono verificati a Mogadiscio fra le fazioni rivali dell'esercito. Sabato scorso la Camera bassa del parlamento di Mogadiscio ha votato all'unanimità per revocare la proroga del mandato del presidente Farmajo, proroga che aveva provocato la reazione indignata dell'opposizione e della comunità internazionale e l'insurrezione delle frange dell'esercito contrarie a Farmajo. (segue) (Res)