Somalia: comitato tecnico impone ultimatum di 48 ore ai militari disertori per rientrare alle basi (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Intervenendo davanti in parlamento prima del voto, Farmajo ha annunciato l'intenzione di trasferire i poteri della sicurezza e la gestione del processo elettorale al primo ministro Mohamed Roble. "Durante il mio mandato mi sono posto come priorità quella di garantire che la legislatura esprimesse il suo potere costituzionale e assumesse un ruolo guida nel governo della nostra Repubblica. Ho assicurato che gli accordi più importanti raggiunti dall'esecutivo fossero sottoposti a voi per la ratifica", ha affermato Farmajo nel suo discorso. "In passato, il ruolo del parlamento era limitato e in gran parte escluso dalla partecipazione alle decisioni chiave che influivano sulla direzione del nostro Paese. Il parlamento precedente a questo è stato sciolto prima della fine del suo mandato per consolidare il potere nelle mani di pochi", ha proseguito. "Voglio lodarvi per il vostro servizio disinteressato a questo Paese negli ultimi quattro anni. Avete eseguito responsabilmente i vostri obblighi costituzionali. Le numerose leggi che avete approvato e che ho firmato rimangono le fondamenta del governo del nostro Paese", ha aggiunto. In precedenza, in un discorso televisivo alla nazione, Farmajo aveva annunciato che le elezioni nel Paese si svolgeranno come previsto e aveva invitato le parti firmatarie dell'accordo pre-elettorale del 17 settembre a tornare ai colloqui. L'annuncio è giunto dopo che il primo ministro Mohamed Roble ha scaricato lo stesso Farmajo, così come fatto in precedenza dagli Stati regionali di HirShabelle e Galmudug. In un comunicato congiunto, entrambi gli Stati - finora alleati del governo federale di Mogadiscio nella crisi politica che paralizza il Paese da diversi mesi - hanno chiesto di convocare le elezioni sulla base dell'accordo del 17 settembre. (Res)