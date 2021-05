Covid: circolare ministero Salute, no controindicazioni seconda dose Astrazeneca

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo il parere del Comitato tecnico scientifico, allegato ad una circolare del ministero della Salute, “i soggetti che hanno ricevuto la prima dose di questo vaccino senza sviluppare eventi di trombosi in sedi inusuali” a seguito della somministrazione della prima dose del vaccino Astrazeneca “non presentano controindicazione per una seconda somministrazione del medesimo tipo di vaccino”. Questa posizione “potrà essere eventualmente rivista qualora dovessero emergere evidenze diverse nelle settimane prossime venture, derivanti in particolare dall’analisi del profilo di sicurezza del vaccino nei soggetti che nel Regno Unito hanno ricevuto la seconda dose”. (Rin)