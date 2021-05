Ue-Usa: Merkel favorevole ad accordo commerciale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La cancelliera tedesca Angela Merkel si è espressa a favore della conclusione di un trattato di libero commercio tra Ue e Stati Uniti nel corso di una videoconferenza sui rapporti transatlantici organizzata dall'Unione, il gruppo formato al Bundestag da Unione cristiano-democratica (Cdu) e Unione cristiano-sociale (Csu). In particolare, Merkel ha affermato: “Abbiamo accordi commerciali con così tante regioni del mondo”. Per la cancelliera sarebbe, dunque, “molto, molto sensato” che l'Ue concluda un'intesa sul libero scambio con gli Stati Uniti, simile a quella in vigore con il Canada.(Geb)