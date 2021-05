Energia: Algeria chiede all'India sostegno nello sviluppo delle rinnovabili

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Algeria ha chiesto all'India sostegno nell'ambito della International Solar Alliance (Isa), al fine di sviluppare il settore delle energie rinnovabili. È quanto emerso dall’incontro tra il ministro della Transizione energetica e delle Energie rinnovabili, Chems Eddine Chitour, e l'ambasciatore dell'India ad Algeri, Gaurav Ahluwalia. Lanciata dall’India nel 2015, Isa è un'alleanza di 121 Paesi, la maggior parte dei quali tra il Tropico del Cancro e il Tropico del Capricorno, il cui obiettivo principale è lavorare per un consumo efficiente di energia solare per ridurre la dipendenza dai combustibili fossili. “L'Isa sta mettendo in atto strumenti concreti, misure di sviluppo e formazione, oltre a strumenti finanziari innovativi. Prevede di sostenere l'installazione di oltre 1000 gigawatt di capacità aggiuntiva entro il 2030, con finanziamenti stimati in diversi miliardi di dollari", si legge in una nota del ministero delle Energia rinnovabili algerino. Secondo la nota, l'ambasciatore indiano ha espresso la disponibilità di Nuova Delhi a soddisfare tutte le condizioni nell'ambito dell'Isa, fornendo il supporto delle aziende indiane, in particolare nel campo dell'energia solare tramite la società indiana Lthe.(Ala)