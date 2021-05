Germania: Merkel, svolta Usa verso Asia non è allontanamento da Europa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Ue deve prestare attenzione alla svolta degli Stati Uniti verso l'Asia, senza commettere “l'errore di considerarla un allontanamento dall'Europa”. Infatti, si tratta “semplicemente di una risposta al mutato equilibrio geopolitico della potenza, specialmente nella regione Asia-Pacifico”. È quanto dichiarato dalla cancelliera tedesca, Angela Merkel, nel corso di una videoconferenza sui rapporti transatlantici organizzata dall'Unione, il gruppo formato al Bundestag da Unione cristiano-democratica (Cdu) e Unione cristiano-sociale (Csu). Secondo Merkel, gli Usa sono stati sempre un attore nell'Atlantico e nel Pacifico. Per tale motivo, ha aggiunto la cancelliera, “è più che naturale che ci sarà una reazione al rafforzamento della Cina” da parte di Washington. Per la cancelliera, “l'Europa rimane un alleato degli Usa anche in questo”. (Geb)