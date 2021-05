Germania: Merkel ribadisce impegno per obiettivo Nato 2 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La cancelliera tedesca Angela Merkel ha ribadito la volontà della Germania di aumentare le spese militari al 2 per cento del Pil, conseguendo l'obiettivo stabilito dalla Nato nel 2014 per tutti gli Stati parte dell'Alleanza atlantica con scadenza nel 2024. “La Germania continua a sentirsi impegnata in questo obiettivo”, ha affermato Merkel nel corso di una videoconferenza sui rapporti transatlantici organizzata dall'Unione, il gruppo formato al Bundestag da Unione cristiano-democratica (Cdu) e Unione cristiano-sociale (Csu). Per la cancelliera, “un buon partenariato transatlantico significa anche affidabilità tra i partner”. Secondo Merkel, inoltre, il precedente automatismo secondo cui gli Usa intervengono immediatamente in situazioni di crisi, anche sul piano militare, non esisterà più. “Questo è il motivo cui gli Stati Uniti si aspettano un maggiore impegno dai propri partner”. L'Ue e la Germania, ha evidenziato Merkel, dovrebbero far fronte a questo compito “quando si tratta della propria sicurezza, quando si tratta di stabilità nel nostro contesto e quando si tratta di valori generalmente applicabili nel mondo”. La cancelleria ha proseguito: “Penso che possiamo accettare questa sfida e questa chiamata con molta fiducia in noi stessi e anche molto apertamente”. La Germania ha, infatti, dimostrato più volte di essere un partner affidabile, per esempio durante le missioni della Nato in Afghanistan. “La Germania dovrà affrontare questa responsabilità anche altrove”, ha infine dichiarato Merkel. (Geb)