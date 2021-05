Farmacap: si dimettono i vertici in Aula Giulio Cesare, effetto immediato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si dimettono i vertici di Farmacap. Marco Vinicio Susanna, commissario chiamato dalla giunta Raggi nel 2019 per gestire la situazione emergenziale dell'azienda pubblica che gestisce oltre 40 farmacie nella Capitale; Emiliano Mancini, direttore generale di Farmacap hanno annunciato oggi in Aula Giulio Cesare le loro dimissioni dai rispettivi incarichi nel corso della seduta straordinaria dedicata all'azienda. "Rimetto il mandato con effetto immediato e in maniera irrevocabile, non sta a me decidere il futuro di questa azienda, né la sua natura giuridica su cui tutti ci siamo arrovellati. Chiedo cortesemente di essere sostituito nel tempo più breve possibile", ha detto il commissario Susanna. Gli ha fatto eco il Dg Mancini: "Rimetto il mio mandato, con effetto immediato, anche io, vi invito a non perdere un gioiello come Farmacap". La sindaca Virginia Raggi sta assistendo alla seduta in Aula Giulio Cesare. Si tratta del secondo management che lascia l'incarico dal 2016. (Rer)