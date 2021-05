Roma: Cioffredi (Regione Lazio), sentenza Gambacurta rende giustizia ai romani

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La sentenza sul clan Gambacurta "rende giustizia ai romani e soprattutto agli abitanti del quadrante nord della città. Il processo ha riguardato un sodalizio criminale capeggiato da Franco Gambacurta detto zio Franco, protagonista importante di un reticolo di rapporti e relazioni con elementi apicali della 'ndrangheta, della camorra e di altri sodalizi della criminalità organizzata romana". Lo dichiara il presidente dell'osservatorio per la legalità e la sicurezza della Regione Lazio, Giampiero Cioffredi, a seguito delle condanne del Tribunale di Roma al clan Gambacurta. "La sentenza - prosegue Cioffredi - conferma il grande e robusto lavoro investigativo della Procura Distrettuale Antimafia della Procura di Roma e del Comando Provinciale dell'Arma dei Carabinieri che sono riusciti a delineare i contorni di un'associazione a delinquere finalizzata a reati quali usura, estorsioni, riciclaggio, intestazione fittizia dei beni, traffico e spaccio di droga aggravati dal metodo mafioso. La Regione Lazio si è costituita parte civile al processo per rappresentare un segnale concreto di sostegno all'attività investigativa, alle vittime e ai cittadini di Montespaccato che in questi anni hanno subito la forza di intimidazione del clan. Insieme all'Asp 'Asilo Savoia' – aggiunge il presidente Cioffredi - abbiamo raccolto la sfida della gestione dell'impianto sportivo sequestrato a Montespaccato al clan Gambacurta per contribuire attraverso il calcio e tante altre iniziative di volontariato a ricostruire l'orgoglio di una comunità oltraggiata per anni dall'egemonia criminale. Cos'altro deve succedere a Roma affinché il tema della lotta alle mafie assuma centralità nel dibattito pubblico della Capitale?", conclude.(Com)