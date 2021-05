Giustizia: Bernini (FI), mandare in prescrizione riforma Bonafede

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La presidente dei senatori di Forza Italia, Anna Maria Bernini, sottolinea che "i tanti emendamenti al disegno di legge penale sulla riforma della prescrizione, anche da parte di chi l’aveva approvata, dimostra che c’è la volontà di porre riparo alla rottamazione del giusto processo. La strada - continua la parlamentare in una nota - non può certo essere quella di risarcire gli imputati con uno sconto di pena se il processo dura un tempo irragionevole, ma sui correttivi aspettiamo con fiducia le proposte della ministra Cartabia. L’importante è che la riforma Bonafede vada in prescrizione". (Com)