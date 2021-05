Egitto: Banca centrale, riserve estere nette in aumento a 40,34 miliardi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le riserve internazionali nette dell'Egitto sono salite a 40,343 miliardi di dollari alla fine di aprile, in leggero aumento rispetto ai 40,337 miliardi registrati alla fine di marzo. Lo ha annunciato la Banca centrale d'Egitto in una breve nota sul proprio sito internet ufficiale. Ad aprile 2020 le riserve estere erano scese a 37,037 miliardi di dollari rispetto ai 40,108 miliardi di fine marzo 2020, a causa dello scoppio della pandemia Covid-19. I timori legati all'incertezza della pandemia avevano spinto gli investitori a ritirare parte del denaro nei mercati emergenti. Inoltre, il blocco ai transiti tra Paesi aveva imposto un duro colpo al turismo. È probabile che le riserve aumentino più rapidamente dopo la ripresa dei voli russi per le città turistiche di Sharm Sheik e Hurghada a partire da giugno. (Cae)