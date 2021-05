© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Differenziare le misure per tipologie di aziende. Lo ha dichiarato il ministro del Turismo, Massimo Garavaglia, ospite a Sky Tg24 “Economia”. Il ministro ha sottolineato come siano presenti “ulteriori sostegni”, con lo sblocco di 500 milioni di euro di fondi non utilizzati, e soprattutto il Recovery Plan, grazie al quale sono destinati “quasi cinque miliardi di euro solo al turismo”. (Rin)