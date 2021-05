Lavoro: Ciacciarelli (Lega Lazio), problema Fca va affrontato, convocare vertici in Regione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il problema di Fca va affrontato strutturalmente, non convocando l'ennesimo gruppo di lavoro, come si evince dalla proposta di deliberazione n. 15031 del05/05/2021, che non serve a niente, se non a dilatare i tempi, e quindi invece di semplificare le cose le complica". Lo dichiara, in una nota, il consigliere regionale del Lazio Pasquale Ciacciarelli (Lega). "Sarebbe più utile, invece, convocare direttamente i vertici dell'azienda automobilistica per capire il piano industriale che intendono mettere in atto a Cassino Plant, il mantenimento dei livelli occupazionali, gli investimenti che, nel caso, volessero fare in provincia di Frosinone, e in generale sul territorio della Regione Lazio - aggiunge Ciacciarelli -. Basta tavoli di lavoro che non producono nulla, se non mucchi di carta inutile! Non bisogna più perdere tempo".(Com)