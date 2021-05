Sicilia: Falcone, approvata eliminazione vecchi passaggi a livello

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Con l'approvazione del progetto definitivo da parte del governo Musumeci, muoviamo un passo decisivo per liberare il territorio di Trapani dai vecchi passaggi a livello della ferrovia via Milo. Abbiamo lavorato a lungo e oggi vede la luce una prima tranche di interventi da oltre 15 milioni per realizzare tre opere sostitutive e un sottovia stradale nel Comune di Trapani. Si tratta di opere che miglioreranno la vita degli automobilisti e che si inseriscono nel piano da 144 milioni di euro, atteso da anni e adesso rilanciato dalla giunta regionale, della ferrovia Trapani-Palermo". Lo ha detto l'assessore regionale alle Infrastrutture Marco Falcone, commentando la delibera di giunta che approva il progetto definitivo da 15 milioni 760mila euro delle opere sostitutive dei passaggi a livello, nonché di un sottovia stradale della linea Trapani-Palermo via Milo. I lavori rientrano nell'Accordo di programma da 144 milioni di euro, fra Regione Siciliana e Rete ferroviaria italiana, per il ripristino della tratta Tp-Pa chiusa per frane da quasi un decennio: "Dopo lunga stasi la Regione ha rimesso al centro delle proprie attenzioni il sistema ferroviario del Trapanese, emblema di un'inefficienza che vogliamo eliminare ripristinando al più presto la via Milo e dotando il territorio di tutte le opere necessarie. Adesso Rfi proceda celermente con la gara d'appalto". (Ren)