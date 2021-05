Turismo: Assoutenti, bene certificato verde, ora potenziare bonus vacanze

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Assoutenti accoglie positivamente le decisioni del governo Draghi in tema di turismo, con il certificato verde nazionale che entrerà in vigore della metà di maggio, "ma servono altre misure - sottolinea in una nota - per sostenere le famiglie e i collegamenti e, di conseguenza, il comparto turistico". "Con il green pass il governo accoglie le richieste dei consumatori e al tempo stesso quelle degli operatori turistici, ma riteniamo si possa e si debba fare di più", afferma il presidente Furio Truzzi, secondo cui "riaprire il turismo non basta se le famiglie hanno subito una pesante perdita del reddito e non hanno soldi da destinare ai viaggi, ed in tal senso chiediamo al presidente del Consiglio Draghi di potenziare il 'Bonus vacanze', vero e proprio flop del precedente governo. E' indispensabile rendere la sua accettazione obbligatoria per tutte le strutture ricettive, ed eliminare vincoli e paletti imposti dagli albergatori che, la scorsa estate, hanno di fatto sabotato l'incentivo, impedendo alle famiglie di usufruirne. Per garantire la ripresa del turismo in Italia, inoltre, occorre eliminare le restrizioni sul fronte della capienza massima dei treni, almeno per quelli diretti verso le località turistiche del nostro paese, incrementando i controlli sul rispetto delle misure anti-Covid a bordo dei convogli e presso le stazioni", conclude Truzzi.(Com)