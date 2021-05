Algeria-Kuwait: presidente Tebboune riceve ministro Esteri, focus su relazioni bilaterali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente algerino, Abdelmadjid Tebboune, ha ricevuto oggi il ministro degli Esteri kuwaitiano, lo sceicco Ahmed Nasser al-Mohammed al-Sabah, che ieri sera ha iniziato una visita ufficiale in Algeria. Il capo della diplomazia di Kuwait City è stato accolto anche dall'omologo algerino, Sabri Boukadoum. Le delegazioni dei due Paesi hanno tenuto colloqui incentrati su questioni di interesse comune. Boukadoum ha indicato che "lo sceicco Ahmed Nasser al-Mohammed al-Sabah sta effettuando una visita ufficiale in Algeria per consegnare al presidente Abdelmadjid Tebboune una lettera del fratello, sua altezza lo sceicco Nawaf al-Ahmad al-Jaber al-Sabah". (Ala)