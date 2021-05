Covid: assessore Transizione ecologica Lazio, sostegno a Sileri

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Roberta Lombardi, assessora a Transizione ecologica e trasformazione digitale in Regione Lazio, in una nota esprime "il mio sostegno e la mia solidarietà al sottosegretario alla Salute, Pierpaolo Sileri, per le minacce ricevute". "Lavorare per il bene del proprio Paese - aggiunge - talvolta può significare esporsi a rischi e pressioni indebite, soprattutto quando si ricopre con integrità un ruolo tanto delicato in una situazione come quella attuale. Pierpaolo, vai avanti a testa alta senza cedere, siamo al tuo fianco". (Com)