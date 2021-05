Decreto Sostegni: Leu, approvato emendamento per proroga retribuita ai dottorandi in corso

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I senatori di Liberi e uguali Francesco Laforgia, Vasco Errani e Loredana De Petris, segnalano che "le commissioni riunite Bilancio e Finanze del Senato hanno approvato, tra gli altri, un emendamento della componente Leu-ecosolidali al decreto Sostegni che concede tre mesi di proroga retribuita ai dottorandi in corso. La proroga - continuano i parlamentari in una nota - rappresenta un importante provvedimento per questi ricercatori, in quanto il loro lavoro ha subito un blocco delle attività di ricerca a causa dei lockdown e delle restrizioni legate alla pandemia, ed è quindi giusto metterli in condizione di proseguire la propria attività e i propri studi. È stata una battaglia importante che però non è conclusa: continueremo a chiedere maggiori tutele e aiuti - conclude la nota - anche per coloro che non hanno ancora beneficiato di misure di sostegno, fra cui gli assegnisti di ricerca". (Com)