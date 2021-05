Spagna: presidente Ciudadanos Arrimadas annuncia nuove misure per rilanciare partito

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La leader nazionale di Ciudadanos (Cs), Ines Arrimadas, ha preso atto della pesante sconfitta del partito alle elezioni regionali di ieri a Madrid che non avrà nessun rappresentante nell'Assemblea regionale. Arrimadas ha annunciato diverse misure per rilanciare il "centro liberale" in quanto "spazio più che mai necessario" in Spagna. Secondo quanto riferito dal quotidiano "El Mundo", Arrimadas da un lato ha ha promosso Edmundo Bal, candidato a Madrid, a numero due del partito e, dall'altro, ha comunicato che la formazione terrà un congresso a luglio per aprire una nuova fase di idee e proposte dare nuova linfa il progetto politico di Cs. Arrimadas ha voluto premiare Bal per gli sforzi compiuti nel corso della difficile campagna elettorale regionale di Madrid nonostante il risultato molto negativo. Diversi dirigenti di Cs consultati da "El Mundo", hanno ribadito che la via da seguire è quella tracciata negli ultimi mesi dal partito: moderazione e buon senso. Di fronte alla prossima offensiva del Partito popolare spagnolo (Pp) per assorbire Cs, Arrimadas ha difeso l'importanza del suo partito come "indispensabile e necessario" per una Spagna migliore, chiedendo alla militanza il coraggio per affrontare le sfide anche per difendere il centro liberale.(Spm)