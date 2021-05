Turismo: Garavaglia, persi in un anno 28 milioni, tornare a fatturare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lo scorso anno nel turismo “sono andati persi 28 milioni di euro”. Lo ha dichiarato il ministro del Turismo, Massimo Garavaglia, ospite a Sky Tg24 “Economia”. “Le misure e le regole consentono di far ripartire la macchina. Servono regole chiare per aiutare le aziende a fare Pil. Il vero sostegno è tornare a fatturare”, ha aggiunto il ministro, che ha sottolineato come la misura di Cassa depositi e prestiti abbia funzionato poco. “Lo Stato deve dare una mano, non sostituirsi”, ha rimarcato il ministro. (Rin)