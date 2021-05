Tlc: Nichelino, fibra Ftth di Open Fiber collega oltre 17 mila unità immobiliari (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Open Fiber è un operatore wholesale only, realizza l’infrastruttura e la mette a disposizione di tutti gli operatori nazionali e locali partner a condizioni tecniche ed economiche non discriminatorie. I principali operatori nazionali insieme ad altri Internet service provider locali, stanno quindi già commercializzando servizi sulla rete ultraveloce realizzata nel comune: qualora i cittadini vogliano richiedere l’attivazione, occorre quindi verificare sul sito www.openfiber.it la copertura del proprio civico, scegliere il piano tariffario preferito e contattare uno degli operatori presenti per poi iniziare a navigare ad alta velocità. L’azienda ha investito complessivamente nell’area dell’hinterland torinese oltre 40 milioni di euro per cablare 132 mila unità immobiliari nei comuni di Nichelino, Beinasco, Collegno, Grugliasco, Moncalieri, Venaria, Orbassano, Rivoli e Settimo Torinese. Tutto ciò a testimonianza della volontà di essere il principale player nella Regione Piemonte per portare la fibra ottica a casa dei cittadini. (Com)