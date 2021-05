© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sul bonus vacanze, “vogliamo allargare il suo utilizzo”. Lo ha dichiarato il ministro del Turismo, Massimo Garavaglia, ospite a Sky Tg24 “Economia”. “L’hub digitale serve per far conoscere i dintorni e i borghi delle città”, ha sottolineato il ministro, che ha annunciato che il green pass varrà anche per i turisti extra-europei. (Rin)