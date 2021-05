Usa: “Politico”, Liz Cheney pronta a lasciare ruolo nel Partito repubblicano

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La leader repubblicana Liz Cheney, figlia dell’ex vice presidente Dick e voce fortemente critica verso l’ex presidente Donald Trump, non ha alcuna intenzione di lottare per conservare il proprio ruolo di numero tre del partito alla Camera dei rappresentanti degli Stati Uniti. Lo riferisce il sito della rivista “Politico” citando diverse fonti all’interno del Partito repubblicano. Negli ultimi mesi, Cheney ha sempre continuato ad affermare che le accuse di brogli elettorali lanciate da Trump dopo il voto del 3 novembre 2020 sono false. Inoltre, a febbraio è stata uno dei dieci rappresentanti che hanno votato a favore della messa in stato d’accusa per l’ex presidente in relazione all’assalto dello scorso 6 gennaio al Campidoglio. Dopo essere stata “scaricata” negli ultimi giorni anche dal leader della minoranza alla Camera, Kevin McCarthy, Cheney ha chiarito alle persone a sé vicine che “non crede valga la pena proteggere il proprio ruolo se il prezzo da pagare è mentire o restare in silenzio”. (segue) (Nys)