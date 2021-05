Usa: “Politico”, Liz Cheney pronta a lasciare ruolo nel Partito repubblicano (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ritenuta fino a pochi mesi fa un astro nascente del Partito repubblicano, Liz Cheney appare oggi sempre più isolata all’interno della forza politica e sempre più sotto attacco da parte dell’ala ultraconservatrice. Tuttavia, non sembra intenzionata a cercare una riconciliazione. Lunedì scorso l’esponente repubblicana ha ribadito su Twitter: “Le elezioni presidenziali del 2020 non sono state rubate. Chi lo afferma sta diffondendo La Grande Bugia, sta volgendo le spalle allo stato di diritto e sta avvelenando il nostro sistema democratico”. Oggi Trump è tornato ad attaccare in un comunicato i leader repubblicano che non hanno appoggiato le sue rivendicazioni dopo le ultime elezioni, in particolare Cheney, il suo vice Mike Pence e il leader dei repubblicani al Senato Mitch McConnell. Secondo fonti vicine all’ex presidente citate da “Politico”, Trump starebbe premendo per rimpiazzare la Cheney con Elise Stefanik, rappresentante di New York. (Nys)