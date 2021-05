Brasile: in arrivo oggi secondo lotto di vaccini Pfizer da 629 mila dosi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E' in programma per questa sera l'arrivo in Brasile del secondo lotto di vaccini prodotti dall'industria farmaceutica Pfizer in collaborazione con il laboratorio tedesco Biontech. L'aereo con le 629 mila dosi di immunizzante atterrerà presso l'aeroporto Viracopos di Campinas, nello stato di San Paolo. Lo riferisce il quotidiano "G1". Si tratta della seconda partita di vaccini inviati dalla Pfizer in Brasile, dopo quella da un milione di dosi giunta nel paese nel fine settimana. L'accordo firmato tra il governo e la casa farmaceutica lo scorso 19 marzo prevede l'acquisto di complessivamente 100 milioni di dosi. La Pfizer ha garantito l'invio di 13,5 milioni di dosi entro il secondo trimestre del 2021 e 86,5 milioni entro il quarto trimestre. (segue) (Brb)