Brasile: in arrivo oggi secondo lotto di vaccini Pfizer da 629 mila dosi (2)

- Secondo il contratto, il Brasile pagherà dieci dollari per ciascuna dose del vaccino Pfizer, per un totale di 1 miliardo di dollari. Le dosi di Pfizer saranno somministrate nelle sole capitali degli stati a causa delle particolari condizioni di conservazione, garantite solo nelle città con maggiori infrastrutture. Le fiale devono infatti essere conservate in scatole con temperature comprese tra -25 e i -15 gradi celsius per un massimo di 14 giorni. Al momento dell'arrivo alle aree di vaccinazione, le dosi possono essere mantenute a una temperatura che varia tra i 2 e gli 8 gradi celsius per un massimo di cinque giorni. (Brb)