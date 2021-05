Calcio: Sala, se ci fosse campionato del "col senno del poi" Moratti vincerebbe campionato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La politica e anche la vita è piena di grandi interpreti del 'col senno del poi', se ci fosse un campionato, penso che l'assessore Moratti potrebbe vincere il titolo". Lo ha detto il sindaco di Milano Giuseppe Sala a margine della cerimonia di commemorazione dei deportati per motivi politici e razziali nei campi di sterminio nazisti, nel 76° anniversario della liberazione di Mauthausen rispondendo ai giornalisti che gli hanno chiesto se per la festa del 23 maggio dell'Inter verrà ascoltato il Comitato tecnico scientifico come suggerito dall'assessore regionale al Welfare Letizia Moratti.(Rem)