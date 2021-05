Somalia: leader di Puntland e Oltregiuba rifiutano incontro con inviato speciale del Qatar

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I leader degli Stati regionali somali del Puntland e dell'Oltregiuba, rispettivamente Said Abdullahi Deni e Ahmed Madobe, hanno rifiutato di incontrare l'inviato speciale del Qatar, Majed al Qahtani, arrivato in Somalia nel tentativo di mediare nella crisi politica che paralizza il Paese ormai da mesi. Stando a quanto riporta il sito web dell'emittente "Radio Dalsan", non è ancora chiaro il motivo per cui i due leader hanno rifiutato di incontrarsi con al Qahtani che da giorni sta tenendo colloqui con tutte le parti politiche somale nel tentativo di risolvere l'impasse elettorale. Secondo quanto riferito, anche l'ex presidente somalo e presidente del Consiglio dei candidati alla presidenza (all'opposizione), Sheikh Sharif Ahmed, si sarebbe rifiutato di incontrare i delegati del Qatar a Mogadiscio. Sia l'opposizione che gli Stati di Puntland e Oltregiuba - schierati contro il presidente uscente Mohamded Abdullahi "Farmajo" - avevano precedentemente accusato il Qatar (che insieme alla Turchia è il principale sponsor del governo federale di Mogadiscio) di non essere imparziale negli sforzi in corso per risolvere lo stallo elettorale nel Paese. La delegazione del Qatar guidata dall'inviato speciale Majed al Qahtani è arrivata sabato scorso in Somalia per una visita non ufficiale e, oltre che con Farmajo e il premier Mohamed Roble, ha tenuto colloqui bilaterali anche con il presidente del Somaliland, Muse Bihi. (segue) (Res)