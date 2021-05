Somalia: leader di Puntland e Oltregiuba rifiutano incontro con inviato speciale del Qatar (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nei giorni scorsi il presidente Farmajo ha tenuto un colloquio telefonico con l'emiro del Qatar, Sheikh Tamim, con il quale ha discusso di una serie di questioni, tra cui gli ultimi sviluppi della situazione in Somalia. Lo riferisce la "Qatar News Agency". Inoltre, stando a quanto riferito dal sito "Garowe Online", il premier Roble sarebbe atteso nei prossimi giorni in Arabia Saudita. La lunga crisi politica innescata dallo stallo elettorale che paralizza la Somalia da diversi mesi si è acuita con la decisione della Camera bassa del parlamento di Mogadiscio di votare a favore della proroga di due anni del mandato presidenziale. La situazione è degenerata il 25 aprile in seguito all'ammutinamento di alcuni militari dalle loro basi nella regione del Medio Scebeli. Violenti scontri si sono verificati in diverse parti della capitale dopo che i militari ribelli si sono riversati nella capitale Mogadiscio e hanno preso il controllo di alcuni distretti, tra cui Fagah e Sana, mentre alcuni candidati di opposizione hanno denunciato che le loro case sono state attaccate da forze filogovernative. (segue) (Res)