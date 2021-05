Somalia: leader di Puntland e Oltregiuba rifiutano incontro con inviato speciale del Qatar (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Anche in seguito alle pressioni internazionali, la scorsa settimana il presidente Farmajo ha annunciato l'annullamento della proroga del suo mandato e l'intenzione di tornare al voto attraverso il ripristino dell'accordo pre-elettorale del 17 settembre, oltre al l'intenzione di trasferire i poteri della sicurezza e la gestione del processo elettorale al primo ministro Mohamed Roble. In precedenza, in un discorso televisivo alla nazione, Farmajo aveva annunciato che le elezioni nel Paese si svolgeranno come previsto e aveva invitato le parti firmatarie dell'accordo pre-elettorale del 17 settembre a tornare ai colloqui. L'annuncio è giunto dopo che il primo ministro Mohamed Roble ha scaricato lo stesso Farmajo, così come fatto in precedenza dagli Stati regionali di HirShabelle e Galmudug. (Res)