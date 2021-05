Ue-Cina: Campomenosi (Lega), non ci sono condizioni per sì ad accordo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Non ci sono le condizioni per approvare l'accordo sugli investimenti con la Cina. Lo ha dichiarato in una nota il capodelegazione della Lega al Parlamento europeo, Marco Campomenosi. "Dopo un'improvvisa accelerata nei negoziati a fine 2020, coincisa con lo scadere della presidenza tedesca del Consiglio, l'Unione europea si accorge solo ora che non ci sono le condizioni per un voto positivo sull'accordo sugli investimenti con la Cina?", ha dichiarato. "Oggi a Bruxelles si rendono conto di quanto la Lega denuncia da tempo: non era necessario attendere la crisi attuale, le reciproche sanzioni per la questione degli Uiguri, per comprendere che la mancanza di garanzie su diritti umani, rispetto dell'ambiente e trasparenza, per non parlare delle tensioni con Hong Kong e le minacce a Taiwan, non consentono di stipulare con il regime di Pechino un accordo che, peraltro, non avrebbe certo risolto i problemi che le aziende Italiane trovano in Cina", ha proseguito. (segue) (Beb)