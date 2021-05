Ue-Cina: Campomenosi (Lega), non ci sono condizioni per sì ad accordo (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La vicenda dimostra come a Bruxelles sia difficile comprendere, spesso a causa di interessi tedeschi, come gli accordi commerciali debbano tenere conto delle dinamiche geopolitiche. A causa dei molti errori del passato, oggi l'Ue dipende troppo dalla Cina, partner industriale importante, che però non può e non deve ricattare l'Occidente; bene invece Washington nello scenario indo-pacifico, per la creazione di un asse di democrazie con Giappone, Australia e India", ha aggiunto. "Bene pure la proposta odierna di Bruxelles su uno strumento per vigilare sui cosiddetti 'foreign subsidies' che fa il paio con il rinnovato impegno sul golden power a difesa del Made in Italy su cui il ministro (allo Sviluppo economico, Giancarlo) Giorgetti ha rilanciato l'impegno dell'Italia. Dialogare con tutti, a testa alta, ma difendendo i propri interessi strategici", ha concluso. (Beb)