Ue-Cina: Merkel, accordo su investimenti impresa molto importante

- L'accordo tra l'Ue e la Cina sugli investimenti è “un'impresa molto importante, perché stiamo ottenendo maggiore reciprocità nell'accesso al mercato”. È quanto dichiarato dalla cancelliera tedesca, Angela Merkel, nel corso di una videoconferenza sui rapporti transatlantici organizzata dall'Unione, il gruppo formato al Bundestag da Unione cristiano-democratica (Cdu) e Unione cristiano-sociale (Csu). Per Merkel, nell'intesa tra Ue e Cina, sono stati specificati anche il rispetto degli standard di lavoro e l'etichettatura dei prodotti regionali. Allo stesso tempo, ha evidenziato la cancelliera, nelle relazioni con Pechino è necessario affrontare i problemi dei diritti umani, per esempio la situazione a Hong Kong e la questione degli uiguri, la minoranza musulmana che popola la provincia dello Xinjiang in Cina occidentale. Merkel ha, infine, affermato che con riguardo alla Cina deve essere esaminato “l'intero spettro delle domande”. (Geb)