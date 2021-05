Arabia Saudita: Moody’s, deficit di bilancio 2021 scenderà sotto il 5 per cento del Pil

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'agenzia di rating Moody's prevede che il deficit di bilancio saudita per il 2021 scenderà sotto il 5 per cento del prodotto interno lordo (Pil), rispetto all'11,2 per cento registrato nel 2020, se il prezzo medio del petrolio raggiungerà i 60 dollari al barile. In una nota, il vicepresidente e capo analista di Moody's, Alexander Perjessy, ha sottolineato che il calo del deficit di bilancio registrato nel primo trimestre di quest'anno, rispetto al quarto trimestre dello scorso anno, è stato il risultato dell'aumento dei prezzi del petrolio e dell'incremento dei ricavi non petroliferi. Secondo il vicepresidente di Moody’s, negli ultimi anni il peso del settore non petrolifero ha inciso in maniera sempre più significativa sul bilancio di Stato, come risultato dei processi di diversificazione economica promossi dal principe ereditario saudita Muhammad bin Salman.(Res)