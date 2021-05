Somalia: premier Roble nomina comitato per risolvere la crisi politica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro somalo, Mohamed Hussein Roble, ha nominato un comitato per risolvere la crisi politica che da mesi paralizza il Paese. In una dichiarazione, l'ufficio del primo ministro ha precisato che la decisione è stata presa dopo che il presidente Mohamed Abdullahi "Farmajo" ha consegnato al premier i poteri riguardanti la sicurezza e la gestione del processo elettorale, dopo aver rinunciato alla proroga del suo mandato presidenziale. Il comitato è composto da 11 membri e comprende i ministri della Sicurezza interna, dell'Interno e della Difesa, oltre che membri del Parlamento. Il comitato è stato selezionato dal governo e dall'opposizione e fornirà consigli su come risolvere la crisi. La dichiarazione afferma anche che il comitato lavorerà per risolvere le cause profonde delle rivolte del 25 aprile scorso a Mogadiscio e si concentrerà anche sul rimpatrio delle forze militari da Mogadiscio alle loro basi nelle regioni del Medio e del Basso Scebeli. (segue) (Res)