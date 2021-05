Speciale infrastrutture: assessore Lazio, importanti segnali ripresa da settore crocieristico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Apprendiamo con soddisfazione che i traffici del porto di Civitavecchia e dei porti del Lazio mostrano primi importanti segnali di ripresa, evidenziando una crescita del 20 per cento delle merci solide e di oltre il 12 per cento delle navi mercantili rispetto al primo trimestre del 2020". Così l’assessore ai Lavori pubblici e Tutela del territorio, Mobilità della Regione Lazio Mauro Alessandri. "Anche il settore crocieristico - spiega - sta ripartendo. Sono segnali incoraggianti, che ci spingono a intensificare gli sforzi per il rilancio della città portuale e dell’intero network laziale attraverso la realizzazione di efficaci infrastrutture di trasporto, in collaborazione con l’Autorità di sistema Portuale". (Com)